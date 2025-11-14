Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Reihenhaus in der Aaseestadt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstag (13.11.) zwischen 12:40 Uhr und 20:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Reihenendhaus an der Von-Ossietzky-Straße in der Aaseestadt eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten in das Haus, indem sie die Haustür aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend vom Tatort.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell