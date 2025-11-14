Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter attackiert 33-jährigen mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (14.11., 18:30 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter am Berliner Platz einen 33-jährigen Mann mit einem Messer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten und weiteren Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Geschädigte im Bereich Berliner Platz auf, als ihn ein Mann unvermittelt mit einem Messer angriff. Laut Zeugenaussagen hatte es im Vorfeld eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern gegeben. Der 33-jährige Münsteraner trug Verletzungen davon. Es bestand keine Lebensgefahr. Eingesetzte Kräfte fanden das Messer im Nahbereich des Tatorts und stellten dieses sicher. Ob es eine Vorbeziehung zwischen den Männern gab, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Angreifer soll nach Angaben der Zeugen circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, und "südländisch" ausgesehen haben. Er habe eine stämmige Statur und war mit einer rot-schwarzen Jacke und einer schwarzen Mund und Nase-Maskierung bekleidet. Die Person flüchtete Richtung Hamburger Tunnel / Hauptbahnhof.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

