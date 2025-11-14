Polizei Münster

POL-MS: Nach Raub auf Spielhalle in Mecklenbeck - Polizei sucht weitere Zeugen für Tat am 30. Juli

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Schwerer Raub auf Spielhalle in Mecklenbeck - Polizei sucht Zeugen" (ots vom 30.07., 15:40 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6087455)

Nachdem Unbekannte am 30. Juli (05:57 Uhr) eine Spielhalle an der Weseler Straße ausgeraubt und zwei Personen leicht verletzt haben, sucht die Polizei weitere Zeugen.

Die beiden maskierten Täter überwältigten die beiden Angestellten der Spielhalle, hielten ihnen eine Schusswaffe vor und fesselten die 46-jährige Frau und den 51-jährigen Mann. Anschließend schlugen und traten die Täter die beiden Angestellten und sprengten einen Geldwechselautomaten.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die beiden unbekannten Täter mit ihrer Beute in einem weißen 1-er BMW in Richtung Coesfeld flüchteten.

Die Polizei bittet weiter Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Fluchtfahrzeug oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0251-275-0 zu melden.

