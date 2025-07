POL-PPRP: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (28.07.2025, gegen 23:10 Uhr), stieß ein 16-jähriger Rollerfahrer und seine 15-jährige Beifahrerin mit dem Anhänger eines 71-jährigen Autofahrers an der Kreuzung Bahnhofsstraße / Ludwigsstraße zusammen. Der 71-Jährige bog nach links in die Ludwigsstraße ab, hierbei schwenkte sein Anhänger aus und erfasste den neben ihm ebenfalls anfahrenden Roller. Beim anschließenden Sturz ...

