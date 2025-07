Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Folge- und Abschlussmeldugn++ Wuppertal-Langerfeld - A 1 Richtung Köln - Lkw und Pkw zusammengeprallt - Zwei Fahrzeuginsassen verstorben

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 16. Juli 2025, 12:51 Uhr

Wie bereits mit Pressemeldung von Mittwoch, 16. Juli 2025, berichtet, kam es gestern Mittag bei Wuppertal-Langerfeld auf der A1 in Richtung Köln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw VW Polo. Die beiden Fahrzeuginsassen des Polos wurden dabei tödlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6078094

Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines Sattelzuges, ein 59-Jähriger aus Dortmund, auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Köln. Plötzlich tauchte direkt vor der Fahrzeugfront seiner Zugmaschine die rechte Seite des Pkw eines 48-Jährigen aus der Ukraine auf und es kam zum Zusammenprall. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen, schleuderte nach rechts und landete im Grünbereich der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld. Weitere Zeugenaussagen berichteten, dass der Polo kurz vor dem Unfall offenkundig eine Art Leistungsverlust zeigte und deutlich langsamer wurde und ohne Licht fuhr. Der Wagen zog dann in einem steilen Winkel auf den rechten Fahrstreifen direkt vor die Front des Sattelzuges des 59-Jährigen. Der 48-jährige Ukrainer aus Iserlohn und sein 28-jähriger Beifahrer (ebenfalls ukrainischer Staatsangehöriger) erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Durch die Landung des Rettungshubschraubers kam es temporär zu einer Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Köln. Der Verkehr floss während des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei ein- beziehungsweise zweispurig an der Unfallstelle vorbei. Der Verkehr staute sich in der Spitze auf bis zu 14 Kilometer hinter der Unfallstelle zurück. Um 00:24 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell