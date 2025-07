Polizei Düsseldorf

POL-D: Lörick - In der Nacht mit neuem Fernseher und Einweghandschuhen in Parkanlage unterwegs - Polizist in Freizeit stellt Tatverdächtigen - Vermeintliches Diebesgut aufgefunden - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 15. Juli 2025, 02:20 Uhr

Weil ein Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem Fahrrad und einem noch verpackten Fernseher in einem Park in Lörick unterwegs war und dabei Einweghandschuhe trug, war er einem Polizisten (privat unterwegs) aufgefallen. Hinzugerufene Beamtinnen und Beamte trafen den Verdächtigen kurze Zeit später in der Kleingartenanlage vor seinem Wohnwagen an. Innerhalb der dazugehörigen Parzelle fanden sie neben dem Fernseher noch anderes vermeintliches Diebesgut. Der 36-jährige Deutsche ist polizeibekannt. Er wurde festgenommen.

Als der Polizist in der Nacht auf dem Weg nach Hause war, fiel ihm in der Kleingartenanlage zwischen der Oberlöricker Straße und dem Grevenbroicher Weg ein Mann auf, der einen Fernseher auf einem Fahrrad transportierte und dabei Einweghandschuhe trug. Der Beamte sprach den Mann an und gab sich als Polizist zu erkennen. Der Verdächtige ging jedoch weiter, konnte aber kurze Zeit später von hinzugerufenen Streifenteams vor seinem Wohnwagen angetroffen werden. Bei der Durchsuchung seines Rucksackes kam Betäubungsmittel zum Vorschein und innerhalb der Parzelle waren mehrere Fahrräder versteckt. Auch der Fernseher und mehrere Werkzeugkästen konnten in der Nähe aufgefunden werden. Da der 36-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, keine plausible Erklärung für die Herkunft der Gegenstände hatte, wurden diese sichergestellt. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell