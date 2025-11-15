Polizei Münster

POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall in Handorf - 62-Jähriger tödlich verletzt

Münster (ots)

Am späten Freitagabend (14.11., 21:54 Uhr) ist es auf der Kötterstraße/ Ecke Höbbeltstraße zu einem schweren Alleinunfall gekommen, bei dem ein 62-jähriger Münsteraner schwer verletzt wurde. In der Nacht zu Samstag starb der Mann aufgrund der Verletzungen im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Mann mit seinem Motorroller und kollidierte daraufhin mit einem Verkehrszeichen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster im Einsatz. Der Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell