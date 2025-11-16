Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fünf Jugendliche rauben Geldbörse am Busbahnhof-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am 15.11.25, gegen 18:50 Uhr wartete der Geschädigte auf seinen Bus, als er von fünf Jugendlichen angesprochen wurde, die die Herausgabe seines Handys verlangten. Die Täter drängten den Geschädigten in einen Grünstreifen an der Springestraße, durchsuchten dort seine Taschen und entnahmen dessen Geldbörse. Sein Handy konnte der Geschädigte entschlossen festhalten. Erst durch das Ansprechen von zwei beherzten Zeugen, flohen die Täter in verschiedenen Richtungen. Sie können wie folgt beschrieben werden: ca. 14-16 Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Kleidung, vier ca. 1,75 m groß, einer ca. 1,85 m groß. Drei der Täter hatten ihre Gesichter vermummt. Einer der kleineren Täter trug eine auffällig schimmernde Winterjacke. Hinweise auf die Identität der Täter werden unter 0209/365-8240 entgegen genommen.

