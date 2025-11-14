Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchener nach Verkehrsunfall verstorben - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Pedelec-Fahrer ist am Freitag, 14. November 2025, bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Bismarck verunglückt. Der Gelsenkirchener fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Rad in Höhe der Kreuzung Bismarckstraße/Bickernstraße über den Gehweg. In Höhe der Fußgängerampel kam der 86-Jährige aus derzeit ungeklärter Ursache vom Gehweg auf die Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit dem Heckbereich eines entgegenkommenden Lkw und kam zu Fall. Rettungskräfte versorgten den Gelsenkirchener vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo der 86-Jährige schließlich seinen Verletzungen erlag.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Telefonische Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6210 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen unterstützt. Für diese Zeit war die Bismarckstraße ab der Straße Braubauerschaft in Fahrtrichtung Innenstadt für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

