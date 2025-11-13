Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendgruppe raubt 15-Jährigen in Schalke aus

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub in Schalke sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu drei unbekannten Tatverdächtigen geben können. Ein 15-jähriger Gelsenkirchener war gegen 20.50 Uhr gemeinsam mit einem Zeugen auf der Grenzstraße unterwegs, wo er von mehreren Jugendlichen dazu aufgefordert wurde, sein Mobiltelefon und Bargeld herauszugeben. Da er die Aufforderung zunächst ignorierte und weiterging, hielten ihn zwei bis drei Tatverdächtige fest und schlugen ihn. Dabei raubten die Tatverdächtigen auch das Handy aus der Hosentasche des 15-Jährigen und flüchteten anschließend in Richtung Dresdener Straße. Die Personen sollen alle etwa 16 Jahre alt gewesen sein, schwarze Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Tatverdächtigen wird mit einer Größe von 1,90 Meter auffallend größer als die 1,70 Meter bis 1,75 Meter großen weiteren Tatverdächtigen beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

