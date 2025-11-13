PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendgruppe raubt 15-Jährigen in Schalke aus

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub in Schalke sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu drei unbekannten Tatverdächtigen geben können. Ein 15-jähriger Gelsenkirchener war gegen 20.50 Uhr gemeinsam mit einem Zeugen auf der Grenzstraße unterwegs, wo er von mehreren Jugendlichen dazu aufgefordert wurde, sein Mobiltelefon und Bargeld herauszugeben. Da er die Aufforderung zunächst ignorierte und weiterging, hielten ihn zwei bis drei Tatverdächtige fest und schlugen ihn. Dabei raubten die Tatverdächtigen auch das Handy aus der Hosentasche des 15-Jährigen und flüchteten anschließend in Richtung Dresdener Straße. Die Personen sollen alle etwa 16 Jahre alt gewesen sein, schwarze Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Tatverdächtigen wird mit einer Größe von 1,90 Meter auffallend größer als die 1,70 Meter bis 1,75 Meter großen weiteren Tatverdächtigen beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 14:54

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Kupferdiebstahl

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht in einem Fall von Diebstahl mit Kamerabildern nach zwei unbekannten Tatverdächtigen, die am Montag, 15. April 2025, ein Kupferblech von einem Pavillon entwendeten. Die beiden Männer betraten das Grundstück an der Theodor-Otte-Straße in Beckhausen und schraubten das Traufblech ab. Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorhanden sind, hat das ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:49

    POL-GE: Mann entblößt sich vor Elfjähriger - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der am Mittwoch, 12. November 2025, in der Altstadt sexuelle Handlungen vor einem Kind vorgenommen hat. Das elfjährige Mädchen aus Gelsenkirchen hatte sich an eine Zeugin gewandt, nachdem sich der Unbekannte gegen 16.25 Uhr an einer Bushaltestelle am ZOB an der Hiberniastraße vor ihr entblößt und an seinem Geschlechtsteil herummanipuliert hatte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren