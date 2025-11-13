PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann entblößt sich vor Elfjähriger - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der am Mittwoch, 12. November 2025, in der Altstadt sexuelle Handlungen vor einem Kind vorgenommen hat. Das elfjährige Mädchen aus Gelsenkirchen hatte sich an eine Zeugin gewandt, nachdem sich der Unbekannte gegen 16.25 Uhr an einer Bushaltestelle am ZOB an der Hiberniastraße vor ihr entblößt und an seinem Geschlechtsteil herummanipuliert hatte. Anschließend entfernte sich der Mann. Zeugen alarmierten die Polizei, die nun um Hinweise zu dem Tatverdächtigen bittet. Der Unbekannte ist etwa 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hat eine stabile Figur mit dickem Bauch, helle Haut, kurze rote Haare mit rotem Stoppelbart und schiefe, ungepflegte Zähne. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Jeans, einem weißen T-Shirt mit einem Anime-Aufdruck sowie einer hellroten Jacke bekleidet. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

