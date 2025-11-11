PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter schwerer Raub in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Durch den Einsatz von Pfefferspray wurde ein 17-jähriger Gelsenkirchener bei einem versuchten Raub in der Altstadt am Montagabend, 10. November 2025, leicht verletzt. Der Jugendliche war auf der Robert-Koch-Straße unterwegs, als ihm um 19.50 Uhr drei bislang unbekannte Männer entgegentraten und ihn in ein Gespräch verwickelten. Im Verlaufe des Gesprächs forderte einer der Männer die Herausgabe von Geld. Dieser habe laut Angaben des Zeugen schwarze, lockige Haare. Als der 17-Jährige dies verneinte und fliehen wollte, sprühte ihm ein circa 1,80 Meter großer Mann mit Kurzhaarfrisur Pfefferspray ins Gesicht. Dem Jugendlichen gelang es in Richtung Stadtgarten wegzulaufen. Er begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus und erschien später zur Erstattung einer Anzeige auf der Polizeiwache. Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder zu den Tatverdächtigen geben können. Diese Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0209 365 7512 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

