POL-GE: Seniorin stürzt in Bus durch Vollbremsung - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 93-jährige Gelsenkirchenerin verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 6. November 2025, in Schalke leicht. Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen sowie ein unfallbeteiligtes Kind.

Die Seniorin befand sich gegen 15 Uhr als Fahrgast in einem Bus auf der Florastraße in Fahrtrichtung Luitpoldstraße. Kurz hinter der Kreuzung Florastraße/Ruhrstraße lief nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Kind unvermittelt mit einem E-Scooter oder einem Kickroller auf die Fahrbahn. Der 47-jährige Busfahrer führte eine Vollbremsung durch, um einen Zusammenstoß mit dem etwa achtjährigen Kind zu vermeiden. Durch das abrupte Abbremsen kam die Seniorin zu Fall und verletzte sich leicht.

Die Polizei bittet Angehörige des Kindes, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise von Zeugen, die den Unfall oder die Situation beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6241 oder bei der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

