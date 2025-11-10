PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf Jugendlichen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Straßenraub am Sonntagabend, 9. November 2025, im Stadtgarten wurde ein 14-Jähriger aus Dülmen leicht verletzt. Der Jugendliche war gegen 17.40 Uhr in dem Park in der Feldmark unterwegs, als er aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus angesprochen wurde. Ein Mann aus dieser Gruppe verwickelte den 14-Jährigen in ein Gespräch und versuchte plötzlich dessen mitgeführten Elektroroller zu entreißen. Dagegen setzte sich der Jugendliche zur Wehr und hielt seinen Roller fest. Im weiteren Verlauf setzte einer der bislang unbekannten Tatverdächtigen ein Reizstoffsprühgerät gegen den 14-Jährigen ein. Durch die Folgen des Reizstoffs wurde der Dülmener leicht verletzt und es gelang den Tatverdächtigen, den Roller zu entreißen. Die Gruppe flüchtete in unbekannte Richtung. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Sachverhalt auf, während der Rettungsdienst den Jugendlichen medizinisch versorgte und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Die männlichen Tatverdächtigen waren etwa 17 bis 18 Jahre alt. Ein Mann war mit einer grünen Kapuzenjacke bekleidet und trug eine Kappe. Ein weiterer Tatverdächtiger trug schwarze, lockige Haare und war schwarz gekleidet.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder zu den Tatverdächtigen geben können. Diese Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0209 365 7512 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

