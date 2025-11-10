Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Feierliche Spendenübergabe der Erlöse aus dem Blaulichtlauf 2025 im Polizeipräsidium

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Der Schirmherr des Blaulichtlaufs Gelsenkirchen, Polizeipräsident Tim Frommeyer, lud am Freitag, 7. November 2025, die Protagonisten des 12. Blaulichtlaufs Gelsenkirchen zur feierlichen Spendenübergabe ins Polizeipräsidium ein. Seiner Einladung folgten nicht nur die diesjährigen Spendenempfänger vom Tierschutzverein Gelsenkirchen e.V. und von Warm durch die Nacht e.V., sondern auch die Organisatoren des Laufs von der 8. Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) sowie die Gewerkschaft der Polizei, Kreisgruppe Gelsenkirchen, die traditionell als Veranstalter des Laufes auftritt. Sichtlich gerührt waren Bernd Reddig vom Tierschutzverein Gelsenkirchen e.V. sowie Petra Bec und Martina Krone vom Verein Warm durch die Nacht e.V., als der Leiter der 8. BPH, Erster polizeihauptkommissar Tobias Szech, die symbolischen Spendenschecks überreichte. Die gemeinnützigen Vereine können sich über jeweils 8000 Euro freuen, die als Spendenerlös beim diesjährigen Blaulichtlauf zusammenkamen. Mit der Spende will der Tierschutzverein neues Zubehör für die im Tierheim untergebrachten Hunde und Katzen kaufen. Weiterhin werden notwendige Operationen bei den Tieren, zum Beispiel Zahnsanierungen, finanziert. Petra Bec und Martina Krone von Warm durch die Nacht wollen mit der Spende vor allem warme Kleidung für die Wintermonate und Lebensmittel anschaffen. Außerdem soll eine Weihnachtsfeier für die Bedürftigen und das rund 50-köpfige Team organisiert werden. Der Blaulichtlauf Gelsenkirchen fand am Mittwoch, 13. August 2025, bereits zum zwölften Mal statt. Start- und Zielort waren auch in diesem Jahr der Schulhof der Gesamtschule Berger Feld an der Adenauerallee. Die Läuferinnen und Läufer konnten bei den Strecken zwischen den Distanzen 5 km, 10 km und dem Halbmarathon wählen. Bei hochsommerlichem Wetter mit Temperaturen um die 30 Grad meldeten sich 1000 Laufbegeisterte für den Spendenlauf an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell