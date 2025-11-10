Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Brand in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Zimmerbrand in Schalke-Nord ist am Samstag, 8. November 2025, eine tote Person in der Brandwohnung aufgefunden worden, eine weitere Person wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6154240

Die Polizei hat nun Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

