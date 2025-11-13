PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Kupferdiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht in einem Fall von Diebstahl mit Kamerabildern nach zwei unbekannten Tatverdächtigen, die am Montag, 15. April 2025, ein Kupferblech von einem Pavillon entwendeten. Die beiden Männer betraten das Grundstück an der Theodor-Otte-Straße in Beckhausen und schraubten das Traufblech ab. Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorhanden sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Bilder sowie eine Beschreibung der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/186167 Hinweise zu den gesuchten Personen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

