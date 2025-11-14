PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Bewaffneter vor Discounter

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 13. November 2025, um 13.40 Uhr, wurden Beamte der Polizei Gelsenkirchen zum Discounter an der Klosterstraße in der Altstadt gerufen. Ein Zeuge, der auch den Notruf wählte, konnte beobachten, wie ein Mann mit einem Schlagwerkzeug vor dem Geschäft saß.

Die Einsatzkräfte fuhren mit Blaulicht und Sonderrechten zum Einsatzort und trafen den 47-jährigen Mann vor dem Discounter an. Wie sich herausstellte, hantierte er mit einem Beil in der Hand. Daraufhin forderten die Beamten den Mann unter Vorhalt der Dienstwaffen auf, das Beil wegzulegen, was er auch ohne Widerstand tat. Anschließend führten die Polizisten zur Eigensicherung eine Durchsuchung durch und fanden dabei ein verbotenes Messer. Beide gefährlichen Gegenstände wurden sichergestellt.

Im Rahmen der Befragung gab der Gelsenkirchener an, dass er die beiden Gegenstände gefunden habe und zeigte sich kooperativ. Der 47-Jährige erhielt einen Platzverweis und es wurde ein Straf-verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

