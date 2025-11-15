PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrzeugdieb hat es nicht so mit dem Gesetz

Gelsenkirchen (ots)

Auf einen 33-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland kommt ein dickes Päckchen an Anzeigen zu. Am Freitag, 14.11.25 um 19:00 Uhr wurde er in Gelsenkirchen Bismarck von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Das Fahrzeug war zudem als gestohlen gemeldet. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt, sodass ihm eine Blutprobe auf der Polizeiwache entnommen wurde. Hier fiel dann auch auf, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Bei der Blutprobenentnahme leistete der Beschuldigte zudem erheblichen Widerstand. Er wurde im Anschluss an die Maßnahmen vorläufig festgenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Gayko, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

