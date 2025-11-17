PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Brennender Motorroller in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in Gelsenkirchen-Ückendorf. Am frühen Sonntagmorgen, 16. November 2025, wurden Einsatzkräfte gegen 2.20 Uhr zur Günnigfelder Straße alarmiert. Dort brannte ein Motorroller auf einem Parkplatz am Straßenrand. Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte das brennende Kleinkraftrad, von dem nur noch das ausgebrannte Metallgestell übrig blieb. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

