Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht auf schwere Brandstiftung in leerstehendem Haus - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Da die Ursache eines Brandes in Bismarck bislang nicht geklärt ist, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Gegen 23.30 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Gelsenkirchen am Sonntag, 16. November 2025, alarmiert, weil ein Mehrfamilienhaus in der Straße Auf der Hardt in Flammen stand. Die umgehend entsendeten Einsatzkräfte konnten vor Ort einen ausgeprägten Brand mit herausstechenden Flammen im Dachstuhl feststellen.

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein leerstehendes Gebäude, sodass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschenleben bestand. Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte das Feuer. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6159469) Für die Dauer des Einsatzes wurde die Bismarckstraße an der Einmündung zur Braubauerschaft gesperrt. Es entstand enormer Sachschaden im und an dem Gebäude.

Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 bei der Polizei Gelsenkirchen zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

