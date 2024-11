LPI-G: Ermittlungen zu Bedrohung

Gera (ots) - Gera: Mehrere Polizeistreifen kamen Samstagabend (23.11.2024) in einem Einkaufsmarkt in der Schleizer Straße zum Einsatz. Gegen 20:00 Uhr wurden die Beamten angefordert, nachdem sich in dem Markt eine männliche, hochgradig aggressive Person aufhielt und dort randalierte. Unter anderem beschädigte der Mann mehrere Kühltruhentüren, indem er diese abzureißen versuchte. Der Randalierer war dabei in ...

mehr