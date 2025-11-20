Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann entnimmt Geld aus Geldautomat - Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Ein 21-jähriger Gelsenkirchener hob am Freitag, 27. Juni 2025, in einem Geldinstitut auf dem Neumarkt in der Altstadt Geld mit seiner Bankkarte ab. Nachdem er die Karte gegen 15.20 Uhr wieder aus dem Automaten entnommen hatte, ließ er das Geld versehentlich im geöffneten Geldfach liegen. Als er den Fehler bemerkte, hatte ein bislang unbekannter Mann das Geld bereits an sich genommen und die Filiale verlassen.

Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorhanden sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder aus der Überwachungskamera angeordnet.

Die Bilder des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/186884

Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

