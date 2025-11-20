Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Tatverdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem körperlichen Angriff am Samstag, 1. November 2025, wurden ein Mann und eine Frau auf der Straße Flöz Sonnenschein in Gelsenkirchen schwer verletzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6149710). Der Sachverhalt wurde als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Polizei Gelsenkirchen führte die anschließenden Ermittlungen im Rahmen einer Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen weiter.

Am Donnerstag, 20. November 2025, vollstreckten die Polizei Gelsenkirchen mit Unterstützung der Polizei Hamburg drei Haftbefehle in Hamburg. Die drei tatverdächtigen Männer im Alter von 23, 28 und 29 Jahre haben alle die deutsch-serbisch-montenegrinische Staatsbürgerschaft. Sie wurden festgenommen und ihre Wohnungen nach Beweismitteln durchsucht. Die Ermittlungen dauern an.

