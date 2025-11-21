Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Diebstählen aus Autos gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Autoaufbrüche in der Altstadt beschäftigen aktuell die Polizei Gelsenkirchen. Gegen 7.35 Uhr am Donnerstag, 20. November 2025, wurden Polizeibeamte zu dem Parkplatz eines Hotels an der Straße Am Stadtgarten gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte drei beschädigte Autos fest, aus denen Unbekannte Werkzeuge und weitere Gegenstände entwendet hatten. Wer hat in der Zeit von 22 Uhr am Mittwochabend, 19. November 2025, bis 7 Uhr am Donnerstagmorgen, 20. November 2025, etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu möglichen Tätern oder der Tat unter den Telefonnummern 0209 365 8212 oder 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell