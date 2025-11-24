PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: 32-Jährige wegen kinderpornografischer Inhalte festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Im Zuge von laufenden Ermittlungen zu kinderpornografischen Inhalten ist die Polizei Gelsenkirchen auf eine 32-jährige Gelsenkirchenerin aufmerksam geworden. Die Frau, die als Erzieherin in einer städtischen Tageseinrichtung in Gelsenkirchen beschäftigt ist, steht im Verdacht, entsprechendes Material selbst hergestellt und verbreitet zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ ein Richter einen Haftbefehl gegen die Beschuldigte.

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen vollstreckten diesen Haftbefehl am Freitag, 21. November 2025, und nahmen die 32-Jährige fest.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise darauf, dass kinderpornografisches Material in ihrem beruflichen Umfeld entstanden ist.

Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

