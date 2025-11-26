Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht aufmerksam gewesen

Am Dienstag bemerkte ein 62-Jähriger ein abbiegendes Auto zu spät. Auch der Abbieger verhielt sich verbotswidrig.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Rechberghäuser Straße. Dort wollte ein 63-Jähriger mit seinem Nissan verbotswidrig nach links in die Wiesenstraße abbiegen. Von hinten kam ein 62-Jähriger mit seinem IVECO Laster und bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Er fuhr dem Nissan in das Heck. Nach dem Unfall klagten der Fahrer des Nissan und seine Beifahrerin über Nackenschmerzen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

