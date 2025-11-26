Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Kontrolle bringt Verstoß ans Licht

Am Dienstag war ein 44-Jähriger ohne Führerschein auf der A8 bei Gruibingen unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr stoppte die Polizei einen britischen Mercedes Vito mit Anhänger bei Gruibingen. Der war in Fahrtrichtung München unterwegs. Bei der Kontrolle an der Tank- und Rastanlage zeigte der 44-jährige Fahrer den Beamten seinen rumänischen Führerschein vor. Die Beamten stellten fest, dass er zum Fahrer des Gespanns keine Fahrerlaubnis hatte. Der Mann durfte deshalb nicht mehr weiterfahren. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm musste der aus dem Ausland stammende Fahrer eine Sicherheitsleistung von 500 Euro bezahlen.

