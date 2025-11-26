Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zu spät gebremst

Am Dienstag ereignete sich auf der B10 bei Göppingen ein Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Gegen 13.40 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Ford Fiesta auf der B10 von Stuttgart in Richtung Göppingen. Aufgrund des Verkehrs mussten auf Höhe des "Ödetunnel" die Fahrzeuge vor ihm bremsen. Das bemerkte der junge Fahrer wohl zu spät. Er konnte nicht mehr anhalten und fuhr einem 29-jährigen Audifahrer in das Heck. Durch den Aufprall schob es den Audi in das Heck eines Opel. Den lenkte ein 75-Jähriger. Durch den Auffahrunfall erlitten der Audi-Fahrer sowie sein 39-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Auch der Senior erlitt Schmerzen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Uhingen ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Die Höhe der Schäden an den drei Autos muss noch ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 15.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

++++2272417

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell