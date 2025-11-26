Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Gas und Bremse verwechselt

Am Dienstag verursachte ein Fahranfänger in Giengen einen Unfall.

Um 22 Uhr befuhr der 18-Jährige in der Riedstraße den Parkplatz eines Drogeriemarktes. Dabei verwechselte er wohl Gas und Bremse an seinem Opel mit Automatikgetriebe. Der Fahranfänger beschleunigte vorwärts und prallte ungebremst in das Glasschutzhaus von Einkaufswägen. Anschließend kam er zum Stehen. Das Auto war nicht aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit.

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden an dem Glasunterstand wird auf 5.000 Euro geschätzt, der am Opel auf 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der junge Fahrer mutmaßlich unter Drogen stand. Ein Test zeigte positiv auf THC. Deshalb musste er mit in eine Klinik und eine Blutprobe abgeben. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 18-Jährigen.

