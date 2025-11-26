Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zu schnell gefahren

Gegen einen Bauzaun stieß eine 59-jährige Autofahrerin am Dienstag.

Ulm (ots)

Eine 59-Jährige fuhr gegen 6.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta in der Heidenheimer Straße. Dort fuhr sie wohl mit überhöhter Geschwindigkeit und geriet ins Schleudern. Ihr Ford prallte gegen einen Bauzaun. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Geislingen verhielt sie sich uneinsichtig und wollte ihr Fehlverhalten wohl nicht einsehen. Der Schaden am fahrbereiten Ford liegt bei etwa 2.000 Euro.

