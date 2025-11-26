Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen/A8 - Unachtsamkeit führt zu Unfall

Am Dienstag stießen ein Transporter und ein Laster zusammen.

Ulm (ots)

Der 25-Jährige fuhr gegen 8 Uhr auf der A8 in Richtung München. Er fuhr mit seinem Transporter auf dem mittleren Fahrstreifen. Rechts neben ihm fuhr ein Laster. Dessen Lenker war nicht aufmerksam und kam vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei wurde die Fahrertür des Mercedes Transporters beschädigt. Der unbekannte Lasterfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise auf den Verursacher konnte der 25-Jährige nicht geben. Der Schaden am Mercedes wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen.

+++++++ 2269563(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell