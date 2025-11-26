Ulm (ots) - Das Polizeipräsidium Ulm zeigt auch in diesem Jahr auf den Weihnachtsmärkten in ihrem Zuständigkeitsbereich verstärkt Präsenz und führt Kontrollen durch. Dabei steht die Polizei beim Thema Sicherheit in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden und den Veranstaltern. So können fortlaufend die Sicherheitsmaßnahmen bewertet und bei Bedarf angepasst ...

mehr