POL-UL: (UL) Ulm - Baumaschinen gestohlen
Am Dienstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu der Baustelle in Gögglingen.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mitternacht und 8 Uhr. Unbekannte gelangten auf die Baustelle in der Bertholdstraße. Dort waren drei Baumaschinen (Rüttelplatte, Stampfer, Fugenschneidgerät) zusammen gekettet. Die Unbekannten knackten das Schloss und stahlen die drei Gerätschaften. Die Polizei Ulm-Wiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

