Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell u. Aichelberg - Über Verkehrsinsel gefahren
Total beschädigt wurde ein Auto am Montag.

Ulm (ots)

Der 19-Jährige fuhr in der Göppinger Straße. Gegen 15.40 Uhr fuhr er plötzlich geradeaus und ungebremst über eine Verkehrsinsel und zerstörte die dortigen Verkehrseinrichtungen. Etwa 20 Meter nach der Verkehrsinsel kam sein Skoda zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein akut aufgetretenes medizinisches Problem ursächlich für den Unfall gewesen sein. Der nicht mehr fahrbereite Skoda wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2264775(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

