Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Rheder Straße;

Tatzeit: zwischen 22.11.2025, 22.00 Uhr und 23.11.2025, 10.00 Uhr;

In eine Erdgeschosswohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag versuchten die Unbekannten, die Haustür an der Rheder Straße aufzuhebeln. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Einbrecher gelangten dann über ein kippstehendes Fenster in die Wohnung und entwendeten persönliche Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell