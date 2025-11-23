Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfallflucht in Vreden

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Ausbachstraße;

Unfallzeit: 21.11.2025, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Ausbachstraße in Vreden. Der Flüchtige beschädigte zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr einen Metallzaun vor einem Schuhgeschäft. Der Zaun wurde durch die Kollision stark nach hinten verbogen; zwei Zaunelemente sowie ein Pfosten wurden beschädigt. Die Inhaberin des Geschäfts bemerkte die Beschädigung gegen 15:30 Uhr und informierte die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus unter der Telefonnummer (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell