POL-BOR: Legden - Einbruch in Einfamilienhaus

Legden (ots)

Tatort: Legden-Asbeck, Breul;

Tatzeit: 22.11.2025, zwischen 18.50 Uhr und 22.15 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislan unbekannte Täter am Dienstagabend an der Straße Breul in Legden-Asbeck. Die Polizei wurde gegen 22.15 Uhr durch eine aufmerksame Nachbarin alarmiert, dass sich unbekannte Täter in dem Haus befinden. Vor Ort bestätigten die Hauseigentümer, dass die Haustür offenstand und mehrere Räume durchwühlt waren. Fenster im Erdgeschoss wiesen Einschlagspuren auf. Offensichtlich hatten die Täter den Rollladen hochgeschoben und ein Fenster eingeschlagen, um ins Haus zu gelangen. Die Täter flüchteten, als die Hausbewohner zurückkehrten, vermutlich über den Garten in Richtung eines angrenzenden Feldes. Eine Fahndung nach den Tätern sowie zwei mutmaßlichen Fluchtfahrzeugen verlief bislang ohne Erfolg. Die Geschädigten konnten vor Ort noch keine Angaben zur Beute machen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Ahaus unter (02561) 9260 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

