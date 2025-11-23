Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Werkzeugdiebstähle aus Baustellenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Gescher (ots)

Tatorte: Gescher, Schützenstraße und Von-Galen-Straße;

Tatzeit: zwischen 21.11.2025, 18.00 Uhr und 22.11.2025, 08.00 Uhr;

In Gescher kam es in der Nacht zum Samstag zu zwei Diebstählen aus geparkten Baustellenfahrzeugen. In beiden Fällen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Der erste Tatort lag an der Schützenstraße. Die Täter hebelten die Heckflügeltür eines Baustellenfahrzeugs auf und entwendeten diverses Werkzeug der Marke Bosch, darunter nach ersten Angaben unter anderem eine Flex, eine Schlagbohrmaschine und eine Stichsäge. Durch das Aufhebeln entstand zudem Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Der zweite Diebstahl ereignete sich an der Von-Galen-Straße. Auch hier wurde das Heckschloss eines Firmenfahrzeugs beschädigt und mehrere Werkzeugkoffer entwendet. Betroffen war Werkzeug vorwiegend der Marke DeWalt, häufig mit einem festen "DP"-Aufkleber gekennzeichnet. Auch hier wird eine genaue Liste der gestohlenen Gegenstände nachgereicht.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Nacht zum Samstag im Bereich der Schützenstraße oder der Von-Galen-Straße in Gescher aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260 entgegen. (pl)

