Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Grundschule Ludgerus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kurfürstenstraße;

Tatzeit: zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag

In das Gebäude der Ludgerus Grundschule eingebrochen sind bislang unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag an der Kurfürstenstraße in Bocholt. Am 22.11.2025 gegen 12:55 Uhr wurde die Polizei durch einen Zeugen informiert, der ein offenstehendes Kellerfenster an dem Schulgebäude bemerkt hatte. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass das betreffende Kellerfenster offenbar gewaltsam aus dem Scharnier gedrückt worden war. Der dahinterliegende Kellerraum wird als Abstellkammer genutzt. Im weiteren Verlauf entdeckten die Einsatzkräfte im ersten Obergeschoss eine beschädigte Tür zum Lehrerzimmer. Der Türknauf war augenscheinlich ebenfalls gewaltsam entfernt worden. Nach Angaben der Schulleitung waren Fenster und Türen am 21.11.2025 gegen 17:30 Uhr noch unbeschädigt und ordnungsgemäß verschlossen. Hinweise auf entwendetes Gut ergaben sich bislang nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Bocholt, Tel. (02861) 2990 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell