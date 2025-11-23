Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bedienelemente aus landwirtschaftlichen Maschinen entwendet

Polizei sucht Zeugen

Ahaus (ots)

Tatorte: Ahaus-Wessum, Averesch und Ahaus-Graes, Brink;

Tatzeit: zwischen 18.11.2025, 15.00 Uhr und 21.11.2025, 09.00 Uhr;

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Freitagmorgen haben bislang unbekannte Täter Bedienelemente aus zwei landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen der Marke John Deere entwendet. Die beiden Taten ereigneten sich an der Straße Averesch in Ahaus-Wessum sowie Brink in Ahaus-Graes. In Wessum brachen die Täter zwei Bedienbildschirme aus der Fahrerkabine eines verschlossenen Feldhäckslers heraus. In Graes wurde ein dort abgestellter, ebenfalls verschlossener Mähdrescher vermutlich mittels Nachschlüssel geöffnet. Aus der Kabine entwendeten die Täter einen weiteren Bildschirm der Marke John Deere, der zuvor gewaltsam aus seiner Verankerung gebrochen worden war. Der Wert dieses Bedienelements liegt nach Angaben des Geschädigten bei mehreren Tausend Euro. Beide Arbeitsmaschinen standen frei zugänglich auf den jeweiligen Betriebsgeländen. Aufbruchspuren waren nicht sichtbar. Aufgrund der identischen Vorgehensweise geht die Polizei davon aus, dass die beiden Taten im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung durchgeführt.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Averesch oder Brink beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell