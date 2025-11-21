Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Werkzeuge aus Firmenfahrzeug entwendet

Velen (ots)

Tatort: Velen, Schulstraße;

Tatzeit: zwischen 20.11.2025, 19.00 Uhr und 21.11.2025, 08.00 Uhr;

Am Mittwochmorgen meldete sich ein Zeuge beim Polizeiposten Velen und zeigte einen Diebstahl aus seinem Firmenfahrzeug an. Nach seinen Angaben hatte er den Firmenwagen am Abend zuvor auf dem Parkplatz am Leineweberplatz in Höhe der Schulstraße abgestellt. Er parkte das Fahrzeug so, dass die hintere Tür unmittelbar an einen Baum angrenzte und somit nicht zu öffnen war. Am Morgen stellte der Mann fest, dass die Schiebetür auf der Beifahrerseite nicht richtig geschlossen war. Beim Öffnen bemerkte er, dass mehrere Maschinen und Werkzeuge aus dem Innenraum entwendet worden waren. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an der Schulstraße. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell