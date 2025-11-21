POL-BOR: Heek - Einbruch in die Räumlichkeiten eines Rohbaus
Heek (ots)
Tatort: Heek, Benzstraße / Röntgenstraße;
Tatzeit: zwischen 20.11.2025, 16.30 Uhr und 21.11.2025, 07.30 Uhr;
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen gewaltsam Zutritt zu zwei Baucontainern auf einer Baustelle an der Benzstraße/Röntgenstraße. Die Einbrecher hatten die Schlösser zerstört und aus dem Inneren diverse Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
