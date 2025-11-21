POL-BOR: Gronau-Epe - Zaun beschädigt und davongefahren
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau-Epe, Dinkelblick;
Unfallzeit: 20.11.2025, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr;
Einen Privatzaun beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau-Epe. Der Unbekannte beschädigte den Zaun Donnerstagnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr an der Straße Dinkelblick. Der Autofahrer entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
