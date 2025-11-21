PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zaun beschädigt und davongefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Dinkelblick;

Unfallzeit: 20.11.2025, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr;

Einen Privatzaun beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau-Epe. Der Unbekannte beschädigte den Zaun Donnerstagnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr an der Straße Dinkelblick. Der Autofahrer entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

