Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Einfamilienhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Alfersesch;

Tatzeit: 20.11.2025, zwischen 17.30 Uhr und 18.35 Uhr;

Unbekannte Täter drangen Donnerstagabend zwischen 17.30 Uhr und 18.35 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Alfersesch in Gescher ein. Sie beschädigten eine Tür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume, Schränke und Schubladen. Es wurde Schmuck entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (sb)

