Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbruch in Einfamilienhaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Dykstegge;

Tatzeit: 01.11.2025, 10.00 Uhr und 20.11.2025, 14.30 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Dykstegge in Ahaus-Wüllen. Zwischen dem 01.11.2025 10.00 Uhr und 20.11.2025, 14.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

