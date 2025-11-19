PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der B212 in Berne gesucht

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Berne ist am Dienstag, 18. November 2025, gegen 11:20 Uhr, ein Autofahrer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 27-jährige Mann gab an, dass er mit einem Kleinwagen auf der B212 in Richtung Brake unterwegs war. Dabei sei er kurz vor dem Kreisverkehr in Ranzenbüttel mit unzureichendem seitlichen Abstand überholt worden und schließlich nach rechts von der Bundesstraße abgekommen. Am Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Der 27-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Angaben zum überholenden Auto oder dessen Insassen konnte der verletzte Mann nicht machen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

