Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Dienstag, 18. November 2025, gegen 07:00 Uhr, eine Radfahrerin leicht verletzt worden.

Die 36-jährige Delmenhorsterin war auf dem Radweg der Düsternortstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und kollidierte dabei mit dem BMW eines 25-Jährigen. Der Delmenhorster wollte von einem Grundstück in die Düsternortstraße einfahren und hatte das beleuchtete Rad der Frau übersehen.

Die Radfahrerin kam nach dem Zusammenstoß zu Fall und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

