POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Bühren

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Bauerschaft Bühren waren am Dienstag, 18. November 2025, gegen 06:50, zwei Autos nicht mehr fahrbereit.

Zur Unfallzeit wollte eine 61-jährige Frau aus Wildeshausen mit einem Volvo aus der Huntestraße in Richtung Wildeshausen einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 41-Jährigen aus Sulingen, der die Kreisstraße mit einem VW ebenfalls in Richtung Wildeshausen befuhr.

Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrzeugen jeweils erhebliche Frontschäden in Höhe von insgesamt etwa 7.500 Euro. Verletzt wurde aber niemand.

