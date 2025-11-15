Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Jeep entwendet

Unna (ots)

In Unna wurde zwischen Donnerstag (13.11.2025) um 15:00 Uhr und Freitag (14.11.2025) um 11:00 Uhr ein schwarzer Grand Cherokee in der "Untere Husemannstraße" entwendet.

An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen UN-NA 258 angebracht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell