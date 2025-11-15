Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Nagelstudio

Kamen (ots)

Zwischen Donnerstag (13.11.2025) um 19:00 Uhr und Freitag (14.11.2025) um 07:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Nagelstudio in der Kampstraße.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Gebäude.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell